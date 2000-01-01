Воронковский Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти17.02.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Воронковский Владислав (Всеволод) Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руппенейт Виктория Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник армейской пехоты
Смерть
17.02.1905