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Воронковский Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

17.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Воронковский Владислав (Всеволод) Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руппенейт Виктория Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник армейской пехоты
Смерть
17.02.1905
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