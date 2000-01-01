Дьяконов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяконов Матвей

Дьяконов Матвей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1902

Жена: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Дьяконов Мертворожденные сына

Мать ребёнка: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.09.1905

Сын: Дьяконов Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
25.05.1908

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Дьяконов Николай

Мать ребёнка: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Дьяконов Кирилл

Мать ребёнка: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.02.1919

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Евдокия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close