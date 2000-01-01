Дьяконов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1902
Жена: Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Дьяконов Мертворожденные сына
Мать ребёнка: Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.09.1905
Сын: Дьяконов Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1910
Сын: Дьяконов Николай
Мать ребёнка: Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Дьяконов Кирилл
Мать ребёнка: Евдокия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно