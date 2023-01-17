Пестряков Евгений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестряков Евгений Константинович

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

23.06.1954

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1954
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1971 по 1975
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 2004
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
2004
Галич, город Галич, Костромская область
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