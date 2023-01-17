Пестряков Евгений Константинович
Место рождения
Дата рождения23.06.1954
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954
Место жительства
С 1971 по 1975
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 2004
Смерть
2004