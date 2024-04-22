Валова Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Аксинья Ивановна

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Валов Трифон Трофимович

Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Валов Яков Емельянович

Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Валов Кондратий Емельянович

Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Валова Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Емельян Трофимович

Смерть
Неизвестно
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