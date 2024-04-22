Валова Аксинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Валов Кондратий Емельянович
Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Валова Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Валов Емельян Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно