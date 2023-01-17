Калантар Аветис Айрапетович
Место рожденияс. Ашагы-Айлис, Ордубадский р-н, Нахичеванская Автономная Республика
Дата рождения25.09.1859
Дата смерти28.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ашагы-Айлис, Ордубадский р-н, Нахичеванская Автономная Республика
Место жительства
С 1930 по 1937
г. Ереван, Армения
Место жительства
По 1930
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.11.1937
г. Ереван, Армения