Калантар Аветис Айрапетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калантар Аветис Айрапетович

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Место рождения

с. Ашагы-Айлис, Ордубадский р-н, Нахичеванская Автономная Республика

Дата рождения

25.09.1859

Дата смерти

28.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ашагы-Айлис, Ордубадский р-н, Нахичеванская Автономная Республика
Место жительства
С 1930 по 1937
г. Ереван, Армения
Место жительства
По 1930
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.11.1937
г. Ереван, Армения
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