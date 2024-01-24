Поделешкин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Сын: Поделешкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьмична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поделешкина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьмична
Смерть
Неизвестно