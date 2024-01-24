Поделешкин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поделешкин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Поделешкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьмична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живаева Екатерина Кузьмична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поделешкина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Живаева Екатерина Кузьмична

Смерть
Неизвестно
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