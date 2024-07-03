Бурова (Цуп) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буров Николай Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буров Николай Федорович