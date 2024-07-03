Бурова (Цуп) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурова (Цуп) Вера Васильевна

Бурова (Цуп) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

1927 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1955

Отец: Цуп Василий Григорьевич

Мать: Цуп (Крючкова) Елизавета Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Николай Федорович

Рождение ребёнка
26.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буров Николай Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буров Николай Федорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.