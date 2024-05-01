Коханов Василий Ефимиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коханов Ефим
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1875
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
15.05.1885
Дочь: Коханова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна
д. Тетерье, Пыщугский район