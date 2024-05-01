Коханов Василий Ефимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коханов Василий Ефимиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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1885 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коханов Ефим

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.05.1885

Дочь: Коханова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна

Аверино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коханов Архип Васильевич

Мать ребёнка: Коханова Александра Федоровна

д. Тетерье, Пыщугский район
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