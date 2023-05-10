Лысенко Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Николай Семёнович

Мать: Лысенко Наталья

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Лысенко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лысенко Зинаида Гавриловна

Рождение ребёнка
13.05.1963

Сын: Лысенко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лысенко Зинаида Гавриловна

Рождение ребёнка
06.11.1973

Дочь: Гриб Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лысенко Зинаида Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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