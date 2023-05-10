Лысенко Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко Николай Семёнович
Мать: Лысенко Наталья
Рождение ребёнка
18.01.?
Мать ребёнка: Лысенко Зинаида Гавриловна
Рождение ребёнка
13.05.1963
Сын: Лысенко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Лысенко Зинаида Гавриловна
Рождение ребёнка
06.11.1973
Дочь: Гриб Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Лысенко Зинаида Гавриловна
Смерть
Неизвестно