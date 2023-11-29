Ряписов Тигран Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряписов Тигран Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2023

Пол

Мужской

Отец

1996 г.р.

Мать

2002 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2023

Отец: Ряписов Евгений Юрьевич

Мать: Ряписова Кристина Андреевна

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