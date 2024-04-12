Стукалова (Микляева) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиОколо 2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стукалов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стукалов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стукалов Владимир
Смерть
Около 2021