Стукалова (Микляева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалова (Микляева) Александра Сергеевна

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Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

Около 2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

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ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Микляев Сергей Васильевич

Мать: Микляева Екатерина Семеновна

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукалов Владимир

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стукалов Владимир

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалов Владимир

Смерть
Около 2021
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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