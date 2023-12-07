Быкова Фекла Назаровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Быков Семен Акинфиевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Быков Агей Семенович
Отец ребёнка: Быков Семен Акинфиевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович
Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Быков-Люлюкин Прокофий Евдокимович
Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович
Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович
Смерть
Неизвестно