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Быкова Фекла Назаровна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Евдоким Семенович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Быков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Быков Семен Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Быков Агей Семенович

Отец ребёнка: Быков Семен Акинфиевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Быков-Люлюкин Прокофий Евдокимович

Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Быков-Люлюкин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Быков-Люлюкин Ермолай Евдокимович

Отец ребёнка: Быков Евдоким Семенович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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