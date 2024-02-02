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Рыжов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1908

Дата смерти

10.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908

Отец: Рыжов Николай Дмитриевич

Мать: Рыжова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Рыжова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Рождение ребёнка
04.12.1936

Дочь: Филиппова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Смерть
10.05.1971
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