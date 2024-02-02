Рыжов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1908
Дата смерти10.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1908
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Рыжова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906
Рождение ребёнка
04.12.1936
Дочь: Филиппова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906
Смерть
10.05.1971