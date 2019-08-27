Когут Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1933
Дата смерти27.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Когут Константин Степановичь
Отец ребёнка: Когут Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Когут Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Когут Любовь Степановна
Отец ребёнка: Когут Степан
Рождение ребёнка
17.11.1958
Сын: Когут Владимир Степанович
Отец ребёнка: Когут Степан
Смерть
27.08.2019