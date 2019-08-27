Когут Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Когут Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1933

Дата смерти

27.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Когут Константин Степановичь

Отец ребёнка: Когут Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Когут Ярослав Степанович

Отец ребёнка: Когут Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Когут Любовь Степановна

Отец ребёнка: Когут Степан

Рождение ребёнка
17.11.1958

Сын: Когут Владимир Степанович

Отец ребёнка: Когут Степан

Смерть
27.08.2019

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