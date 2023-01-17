Торопов Филимон Ефремович
Место рождения
Дата рождения19.11.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1892 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Торопова Устинья Евгеньевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Торопов Николай Филимонович
Мать ребёнка: Торопова Устинья Евгеньевна
Чесноки, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Совершение преступления
1921
повстанец крестьянского бунта в Ишимском уезде 1921-1923 именной указатель 398728
Демобилизация
24.08.1945
пришел с ВОВ,когда призывался неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно