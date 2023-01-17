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Торопов Филимон Ефремович

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Место рождения

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

19.11.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1892 ст.

Отец: Торопов Ефрем Симонович

Мать: Пятанова Аполлинария Матвеевна

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.

Сын: Торопов Ефим Филимонович

Мать ребёнка: Торопова Устинья Евгеньевна

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Торопов Николай Филимонович

Мать ребёнка: Торопова Устинья Евгеньевна

Чесноки, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Совершение преступления
1921
повстанец крестьянского бунта в Ишимском уезде 1921-1923 именной указатель 398728
Демобилизация
24.08.1945
пришел с ВОВ,когда призывался неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Устинья Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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