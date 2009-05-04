Кирюхин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1929

Дата смерти

04.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Анна Михайловна

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
04.05.2009
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