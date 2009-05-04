Кирюхин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1929
Дата смерти04.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Анна Михайловна
Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
04.05.2009