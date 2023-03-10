(Келязов) Зиновия Антоновна
Место рожденияСамарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия
Дата рождения29.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905
Отец: Келязов Антоний Максимович
Мать: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна
МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно