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(Келязов) Зиновия Антоновна

Место рождения

Самарская губ.., Бузулукский у., х.Крылов (Крыловка), Россия

Дата рождения

29.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1905

Отец: Келязов Антоний Максимович

Мать: Шемонаев-Архипов-Яковлев-Келязов (Шохин) Александра Самуиловна

МК д.Любимовка, 1905 г. Ф.389, оп.1, д.1496
Место жительства
Неизвестно
х.Крылов (Крыловка, Крыловский). Отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно

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