Мамонтова Валентина Никитична
Место рождения
Дата рождения03.06.1921
Дата смертиОколо 1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1921
Отец: Мамонтов Никита Дмитриевич
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максакова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максаков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1952
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Луковка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1981