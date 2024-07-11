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Мамонтова Валентина Никитична

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Место рождения

Воскресеновка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.06.1921

Дата смерти

Около 1981

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1921

Отец: Мамонтов Никита Дмитриевич

Мать: Евдокия Федоровна

Воскресеновка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максакова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максаков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.1952

Сын: Максаков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Луковка, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1981

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