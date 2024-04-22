Ермакова Васса (Василиса) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Васса (Василиса) Петрова

Место рождения

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

25.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.09.1897 ст.

Муж: Ермаков Симеон Васильевич

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1898

Сын: Ермаков Константин Семенович

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1902

Дочь: Ермакова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1904

Сын: Ермаков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1907

Дочь: Ермакова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Ермаков Серафим Семенович

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1910

Сын: Ермаков Александр Семенович

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Ермакова Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олешина Олимпиада Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.04.1915
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