Ермакова Васса (Василиса) Петрова
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смерти25.04.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Бракосочетание
16.09.1897 ст.
Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1898
Сын: Ермаков Константин Семенович
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1902
Дочь: Ермакова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1904
Сын: Ермаков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1907
Дочь: Ермакова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1909
Сын: Ермаков Серафим Семенович
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1910
Сын: Ермаков Александр Семенович
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: Ермакова Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олешина Олимпиада Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Симеон Васильевич
Смерть
25.04.1915