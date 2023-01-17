Семенюк (не известно) Анна (Иосифовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Дочь: Волосюк Мария Романовна
Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович
Рождение ребёнка
16.12.1897 ст.
Сын: Семенюк Николай Романович
Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович
Рождение ребёнка
17.10.1900 ст.
Дочь: Семенюк Надежда Романовна
Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович
Рождение ребёнка
02.01.1905 ст.
Дочь: Мисюрка Ольга Романовна
Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно