Семенюк (не известно) Анна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Анна (Иосифовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Дочь: Волосюк Мария Романовна

Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.12.1897 ст.

Сын: Семенюк Николай Романович

Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.10.1900 ст.

Дочь: Семенюк Надежда Романовна

Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.01.1905 ст.

Дочь: Мисюрка Ольга Романовна

Отец ребёнка: Семенюк Роман Демьянович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюк Роман Демьянович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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