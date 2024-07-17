Загаврин Федор Иванович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Загаврин Федор Иванович

Место рождения

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Загаврин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1861

Жена: Загаврина Анна Арсеньевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Загаврин Павел Федорович

Мать ребёнка: Загаврина Анна Арсеньевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Загаврин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Загаврина Анна Арсеньевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.

Сын: Загаврин Василий Федорович

Мать ребёнка: Загаврина Анна Арсеньевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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