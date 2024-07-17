Загаврин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Загаврин Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Загаврина Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Загаврин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Загаврина Анна Арсеньевна
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.
Сын: Загаврин Василий Федорович
Мать ребёнка: Загаврина Анна Арсеньевна
Смерть
Неизвестно