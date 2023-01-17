Вшивцева (Симакова) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вшивцев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763