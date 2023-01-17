Вшивцева (Симакова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Симакова) Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вшивцев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Гаврил Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Васильевич

Парфеновщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Семён Васильевич

Смерть
После 1763
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