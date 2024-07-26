Бердников Федор Игнатьевич
Место рожденияСадовое
Дата рождения04.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Татьяна Александровна
Садовое
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бердникова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бердников Николай Федорович
Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно