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Бердников Федор Игнатьевич

Место рождения

Садовое

Дата рождения

04.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Татьяна Александровна

Садовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бердникова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Коростеленко (бердникова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бердников Иван Федорович

Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бердников Николай Федорович

Мать ребёнка: Мамонова (бердникова) Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно

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