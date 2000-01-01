(Живодерова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Живодерова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Кандалова Ирина Максимова

Отец ребёнка: Живодеров Максим Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Немнонова Марфа Максимова

Отец ребёнка: Живодеров Максим Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров Максим Григорьев

Смерть
Вычислено 1765
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