(Живодерова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Кандалова Ирина Максимова
Отец ребёнка: Живодеров Максим Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Немнонова Марфа Максимова
Отец ребёнка: Живодеров Максим Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1765