Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Место рождения

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.01.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
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1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ишмухаметов Шакирзян

Мать: (Гайнуллина) Бибихяляс

Рождение ребёнка
1925

Сын: Загретдинов Ислам

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Насырова (Загретдинова) Фардания

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Загретдинова) Миннур (Файма)

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Рождение ребёнка
03.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Загретдинов Рустам

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сибгатуллина (Загретдинова) Гельфруз

Отец ребёнка: Фаттахов Загретдин

Смерть
27.01.1997

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