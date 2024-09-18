Припольцева Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припольцева Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Припольцев Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Припольцев Емельян Матвеевич

Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Припольцев Козьма Емельянович

Отец ребёнка: Припольцев Емельян Матвеевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Рейценштейн (Припольцева) Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Припольцев Емельян Матвеевич

Смерть
После 1795

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