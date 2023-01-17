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Усенко Александр Евгеньевич

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Место рождения

Протвино, Протвино, Московская область

Дата рождения

01.07.1985

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1985

Отец: Усенко Евгений Анатольевич

Мать: Усенко Елена Геннадьевна

Протвино, Протвино, Московская область
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