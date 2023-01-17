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Усенко Александр Евгеньевич
Усенко Александр Евгеньевич
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Место рождения
Протвино
, Протвино, Московская область
Дата рождения
01.07.1985
Пол
Мужской
Отец
Усенко Евгений Анатольевич
1959 г.р.
Мать
Усенко Елена Геннадьевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1985
Отец:
Усенко Евгений Анатольевич
Мать:
Усенко Елена Геннадьевна
Протвино
, Протвино, Московская область
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