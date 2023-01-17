Ерхов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1892 и 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1918 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Поручители(Свидетели) По жениху : Степашкин Иван, Беляков Павел Афанасьевич(Смоленская губ.) По невесте : Безручко Василий Павлович (Черниговская губ.), Иван Павлович Николаев(?) (Смоленская губ.) На... Показать все
Смерть
Неизвестно