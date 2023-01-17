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Ерхов Владимир Васильевич

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Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Между 1892 и 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1893 и 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1892 и 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.05.1918 ст.

Жена: Ерхова Агрипина Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Поручители(Свидетели) По жениху : Степашкин Иван, Беляков Павел Афанасьевич(Смоленская губ.) По невесте : Безручко Василий Павлович (Черниговская губ.), Иван Павлович Николаев(?) (Смоленская губ.) На... Показать все
Смерть
Неизвестно
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