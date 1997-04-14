Сыропятова (Вольных) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1910
Дата смерти19.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910
Рождение ребёнка
18.08.1928
Сын: Сыропятов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Сыропятов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
07.08.1944
Дочь: Асямолова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
16.01.1947
Дочь: Тимкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Алтайский край .С.Усть-Склюиха.Катково
Смерть
19.07.1960