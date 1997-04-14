Сыропятова (Вольных) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыропятова (Вольных) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1910

Дата смерти

19.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910

Отец: Вольных Яков Агафонович

Мать: Вольных Пелагея Кузминична

Рождение ребёнка
18.08.1928

Сын: Сыропятов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Сыропятов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
07.08.1944

Дочь: Асямолова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
16.01.1947

Дочь: Тимкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сыропятов Василий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Алтайский край .С.Усть-Склюиха.Катково
Смерть
19.07.1960
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