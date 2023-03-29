Ескин Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти26.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: Ескина Маланья
Призыв на военную службу
Около 1941
Оштинский РВК, Вологодская обл., Оштинский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 88 сд
Смерть
26.11.1942
Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Чашниково, юго-восточнее, 200 м, дивизионное кладбище Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист.... Показать все