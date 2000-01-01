Тухлиев Карим Рустамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1984
Рождение ребёнка
01.12.1984
Сын: Харченко Евгений Каримович
Мать ребёнка: Харченко Елена Витальевна
Рождение ребёнка
25.10.1988
Дочь: Харченко Екатерина Каримовна
Мать ребёнка: Харченко Елена Витальевна