Хорошильцев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.2005
Сын: Хорошильцев Ярослав Анатольевич
Мать ребёнка: Гордиенко Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
19.11.2012
Дочь: Хорошильцева Варвара Анатольевна
Мать ребёнка: Гордиенко Надежда Владимировна