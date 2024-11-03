Демьянова Параскева (Прасковья) Власиевна (Власовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власий (Влас)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.
Сын: Дамианов (Демьянов) Федор Иванович
Отец ребёнка: Дамианов (Демьянов) Иван Дмитриевич
Тендиково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно