Демьянова Параскева (Прасковья) Власиевна (Власовна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьянова Параскева (Прасковья) Власиевна (Власовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власий (Влас)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дамианов (Демьянов) Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.

Сын: Дамианов (Демьянов) Федор Иванович

Отец ребёнка: Дамианов (Демьянов) Иван Дмитриевич

Тендиково, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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