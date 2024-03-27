Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна
Место рожденияУлан-Уде?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саган Самуил
Улан-Уде?
Рождение ребёнка
?.12.1888
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
?.12.1888
Сын: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Болембах Надежда (Эстер) Исаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Яков
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Еремей
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кузнецов Самуил
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
31.07.1905
Дочь: Кролевец Гита
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хая Исаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голда Исаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович
Смерть
Неизвестно
Россия, Новосибирск