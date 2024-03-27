Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна

Место рождения

Улан-Уде?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саган Самуил

Мать: Саган Райза (Раиса) Яковлевна

Улан-Уде?
Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Кузнецов Абрам Исаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузнецов Моисей Исаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Болембах Надежда (Эстер) Исаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Яков

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Еремей

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кузнецов Самуил

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Улан-Уде, Россия
Рождение ребёнка
31.07.1905

Дочь: Кролевец Гита

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хая Исаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голда Исаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Исай Иосифович

Смерть
Неизвестно
Россия, Новосибирск
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