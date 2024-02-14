Алмухаммадова (Сагидова) Галиматниса Фируз Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмухаммадова (Сагидова) Галиматниса Фируз Кызы

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сагидов Фируз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашимова (Биктимирова) Фархизиган

Отец ребёнка: Биктимиров Мухаметша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биктимиров Мухаметша

Рождение ребёнка
1892

Сын: Биктимиров ??

Отец ребёнка: Биктимиров Мухаметша

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Биктимиров Абдусалих

Отец ребёнка: Биктимиров Мухаметша

Смерть
Неизвестно

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