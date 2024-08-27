Рублева (Гундарева) Анна Матфевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Гундарева) Анна Матфевна

Место рождения

село Таракса Моршанского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

17.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Гаврила Акимович

Рождение ребёнка
04.03.1884

Дочь: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Акимович

Смерть
Неизвестно

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