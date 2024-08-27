Рублева (Гундарева) Анна Матфевна
Место рождениясело Таракса Моршанского уезда Тамбовской губернии
Дата рождения17.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1884
Дочь: Жеребчикова (Рублева) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Акимович
Смерть
Неизвестно