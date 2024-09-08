Морозов Ермолай Семенович
Место рожденияПолянки
Дата рожденияВычислено 1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734 ст.
Отец: Морозов Симеон Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Дочь: (Морозова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Бракосочетание
Около 1755
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: (Морозова) Пелагея Ермолаевна
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Сын: Морозов Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно