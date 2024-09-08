Морозов Ермолай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Ермолай Семенович

Место рождения

Полянки

Дата рождения

Вычислено 1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734 ст.

Отец: Морозов Симеон Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Дочь: (Морозова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Около 1755

Жена: Морозова Авдотья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Морозов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Морозов Петр Семенович

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Морозов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Морозов Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: (Морозова) Пелагея Ермолаевна

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Морозов Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Афанасьевна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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