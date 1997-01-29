Ахметзакиев Габдулхай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзакиев Габдулхай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1938

Дата смерти

29.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938

Отец: Ахметзакиев Ахматсагир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1967

Сын: Ахметзакиев Рамиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.1997
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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