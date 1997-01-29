Ахметзакиев Габдулхай
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1938
Дата смерти29.01.1997
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938
Отец: Ахметзакиев Ахматсагир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1967
Сын: Ахметзакиев Рамиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.1997
Похороны
Неизвестно
Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)