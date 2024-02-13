Транский (Левич) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Транский (Левич) Людмила Юрьевна

Место рождения

с.Камянка под Киевом?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Транский Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Транский Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бабич (Транский) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Транский Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сердечно-легочная недостаточность
Похороны
Неизвестно

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