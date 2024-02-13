Транский (Левич) Людмила Юрьевна
Место рожденияс.Камянка под Киевом?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Транский Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бабич (Транский) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Транский Владимир Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сердечно-легочная недостаточность
Похороны
Неизвестно