Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Иович

Отец ребёнка: Иов Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Кузьма Иович

Отец ребёнка: Иов Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Алексей Иович

Отец ребёнка: Иов Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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