Агафья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Иович
Отец ребёнка: Иов Семёнович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кузьма Иович
Отец ребёнка: Иов Семёнович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Алексей Иович
Отец ребёнка: Иов Семёнович