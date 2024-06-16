Сиротин Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сиротин (Сироткин) Иван Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сиротин Александр Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1874