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Сиротин Максим Иванович

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сиротин Федор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сиротин (Сироткин) Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сиротин Александр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1874
Пирогово, Свердловский район, Северный край

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