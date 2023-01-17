Пражевский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пражевский Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1922

Дата смерти

12.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1922

Отец: Пражевский Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
1944

Жена: Пражевская Серафима Константиновна

Рождение ребёнка
14.06.1945

Сын: Пражевский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пражевская Серафима Константиновна

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
12.06.1990
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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