Пражевский Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1922
Дата смерти12.06.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1922
Отец: Пражевский Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
14.06.1945
Сын: Пражевский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пражевская Серафима Константиновна
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
12.06.1990
Череповец, город Череповец, Вологодская область