Белокур (Таранова) Екатерина Лукьяновна Или Кирилловна Или Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PB-F?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.08.1888 ст.
Сын: Белокур Василий Семенович
Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-2?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.10.1892 ст.
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно