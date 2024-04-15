Белокур (Таранова) Екатерина Лукьяновна Или Кирилловна Или Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур (Таранова) Екатерина Лукьяновна Или Кирилловна Или Семеновна

Белокур (Таранова) Екатерина Лукьяновна Или Кирилловна Или Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1883 ст.

Муж: Белокур Семен Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
26.11.1883 ст.

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PB-F?i=285&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.08.1888 ст.

Сын: Белокур Василий Семенович

Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-2?i=581&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.10.1892 ст.

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Белокур Семен Иванович

Николаевка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close