Середа (Одинокова) Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1979
Сын: Середа Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Середа Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.1989
Сын: Середа Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Середа Анатолий Николаевич
Серов, Серовский, Свердловская область