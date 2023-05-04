Середа (Одинокова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа (Одинокова) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Новый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середа Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1979

Сын: Середа Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Середа Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
24.04.1989

Сын: Середа Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Середа Анатолий Николаевич

Серов, Серовский, Свердловская область

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