Пешков Алексей Агеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пешков Агей Артемович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Смерть
1848
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Упоминание
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46