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Пешков Алексей Агеевич

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пешков Агей Артемович

Мать: Пешкова Наталья Даниловна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Смерть
1848
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Упоминание
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46

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