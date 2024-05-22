Литвяк Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвяк Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Листопад (Литвяк) Ярына

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощенко (Литвяк) Марьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Якушина (Литвяк) Агрипина Грунья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Посуньки, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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