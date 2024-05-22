Литвяк Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Листопад (Литвяк) Ярына
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощенко (Литвяк) Марьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Якушина (Литвяк) Агрипина Грунья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Посуньки, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно