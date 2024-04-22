Кокорин Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кокорина Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Матвеева
Бракосочетание
До 1824
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Матвеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кокорина Ирина Федорова
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Матвеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кокорина Марья Федорова
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Матвеева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1846