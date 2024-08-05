Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Нестерович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Нестерович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Нестерович

Смерть
После 1787

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