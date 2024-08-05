Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Нестерович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Нестерович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Нестерович
Смерть
После 1787