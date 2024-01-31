Бучнев Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучнева Лия Валентиновна
Рождение ребёнка
07.04.1997
Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна
Рождение ребёнка
30.03.1999
Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна
Рождение ребёнка
17.11.2004
Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна
Рождение ребёнка
16.08.2016
Дочь: Бучнева София Павловна
Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна