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Бучнев Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Бучнев Пётр Михайлович

Мать: Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Лия Валентиновна

Рождение ребёнка
07.04.1997

Сын: Бучнев Павел Павлович

Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна

Рождение ребёнка
30.03.1999

Сын: Бучнев Никита Павлович

Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна

Рождение ребёнка
17.11.2004

Сын: Бучнев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна

Рождение ребёнка
16.08.2016

Дочь: Бучнева София Павловна

Мать ребёнка: Бучнева Лия Валентиновна

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