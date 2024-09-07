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Коблуков Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клблуков Александр Гавриилович

Мать ребёнка: Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Валентин

Мать ребёнка: Нюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коблукова) Мария Гавриилова

Мать ребёнка: Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульдайс (Обуков) Людмила

Мать ребёнка: Нюра

Смерть
Около 1965

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